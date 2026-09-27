Oase statt Parkplatz: Wiens Naschpark feiert Geburtstag (VIDEO)

Wo früher Autos parkten, blüht Wien jetzt auf – ein ehemaliger Parkplatz am Naschmarkt wurde radikal verwandelt.

Wo einst Autos auf grauem Asphalt standen, lädt heute ein weitläufiges Grüngebiet zum Verweilen ein. Der ehemalige Parkplatz zwischen den Wienzeilen am Naschmarkt wurde unter dem Leitgedanken „Raus aus dem Asphalt“ in einen rund 6.820 Quadratmeter großen Erholungspark umgewandelt. Rund 50.000 Pflanzen und 70 Bäume prägen das neue Erscheinungsbild des Areals. Entlang der rechten Wienzeile wurden darüber hinaus fünf großkronige Silberlinden gepflanzt, die bereits über zwei Jahrzehnte alt sind.

Pergolen, Sitzgelegenheiten, Picknicktische, Hängematten und Liegewiesen machen den Naschpark zu einem vielseitig nutzbaren Freiraum. Ergänzt wird das Angebot durch ein Balanciergerät für Kinder sowie eine neu angelegte Anbindung an das Radwegenetz. Planungsstadträtin Ulli Sima hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Der Naschpark ist ein echtes Highlight unserer großen ‚Raus aus dem Asphalt‘-Offensive.“

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Technische Herausforderungen

Die Lage des Parks stellte die Planer vor besondere Herausforderungen: Das Gelände befindet sich auf der Überdachung des Wienflusses sowie der darunter verlaufenden U-Bahn-Trasse, was die Auswahl geeigneter Pflanzen erheblich einschränkte. Die verwendeten Bäume wurden eigens aus einer spezialisierten Baumschule bezogen. Zur Sicherung der Tragstruktur kamen eine Stahlbetonplatte sowie wurzelfeste Folien zum Einsatz, zusätzlich waren statische Stützmaßnahmen erforderlich.

Den Ausgangspunkt für die Neugestaltung bildete ein umfassender Bürgerbeteiligungsprozess, der 2021 gestartet wurde. Im Rahmen eines EU-weiten Ideenwettbewerbs wurden konzeptionelle Lösungsansätze gesammelt, aus denen schließlich über einen kooperativen Masterplanprozess das Architekturbüro Mostlikely als Realisierungspartner hervorging.

Städtische Begrünungsstrategie

Der Naschpark fügt sich in eine breit angelegte städtische Begrünungsstrategie ein. Im Rahmen der „Raus aus dem Asphalt“-Initiative wurden in Wien bereits mehr als 340 Einzelprojekte realisiert, darunter die Pflanzung von über 3.300 Bäumen sowie die Anlage von insgesamt 85.000 Quadratmetern neuer Grünflächen.