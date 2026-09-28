Alarm in der Adria: Diese Eindringlinge machen Istriens Küste unsicher

Istriens Küste verändert sich – und zwei neue Meeresbewohner stehen dabei im Fokus der Wissenschaft.

Wer in diesem Sommer an Istriens Küste schnorchelt oder einfach nur die Füße ins Wasser hält, könnte auf ungebetene Gäste treffen: Die Meereswalze und der Atlantische Blaukrebs haben die Adria erreicht – und Wissenschaftler beobachten die Entwicklung mit wachsender Aufmerksamkeit.

Beide Arten wurden 2026 offiziell als neue Fremdarten an der istrischen Küste registriert. Dabei gelten sie nicht gleich: Die Meereswalze wird bereits als invasiv eingestuft, der Atlantische Blaukrebs hingegen vorerst nur als fremd – eine Unterscheidung, die für die Einschätzung möglicher Folgen entscheidend ist.

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Bis zum 20. September 2026 erfassten Bürgerinnen und Bürger über die App Crafting the Sea insgesamt 420 Sichtungsmeldungen. Besonders häufig tauchten dabei Mittelmeer- und Kompassquallen sowie Meereswalzen in den Berichten auf. Atlantische Blaukrebse wurden vor allem in der Bucht von Tar und an der Mirna-Mündung gemeldet.

Bemerkenswert: Nach einer gezielten Werbekampagne schnellte die Zahl der Meldungen um satte 527 Prozent in die Höhe – ein deutliches Zeichen dafür, wie groß das Interesse der Bevölkerung an der Entwicklung vor ihrer Haustür ist.

Bürgerdaten als Lücke

Genau auf diese Bürgerbeteiligung setzt das zuständige Institut Rudjer Boskovic. Gelee-artiges Plankton wie Quallen und Rippenquallen lässt sich mit herkömmlichen wissenschaftlichen Methoden kaum zuverlässig erfassen – die App schließt diese Lücke.

Dabei mahnen die Forscher zur Besonnenheit: „Quallen und Rippenquallen sind nicht alle fremde Arten, und ihr Massenauftreten bedeutet an sich noch keine biologische Invasion.“ Für belastbare Aussagen über langfristige Trends brauche es vergleichbare Daten über mehrere Jahre.

Das Institut bringt es auf den Punkt: „Durch die Verbindung der Erfahrung von Menschen, die sich am Meer aufhalten, und wissenschaftlicher Überprüfung bauen wir ein vollständigeres Bild der Veränderungen in unserer Unterwasserwelt auf.“

Einwanderungswege ins Meer

Doch wie gelangen diese Arten überhaupt in die Adria? Die Wege sind vielfältig: Der Suezkanal öffnet Organismen aus dem Roten Meer den Weg ins Mittelmeer, Schiffsverkehr und Marikultur tun ihr Übriges. Hinzu kommt die Erwärmung der Meere, die wärmeliebenden Arten das Vordringen in nördlichere Gewässer erleichtert.

Einen natürlichen Schutz bietet bislang noch der istrische Winter – kalte Temperaturen dürften tropischen Eindringlingen das Überleben schwer machen.

Im Rahmen des Projekts ALIENA werden sechs Arten besonders genau unter die Lupe genommen, darunter neben Meereswalze und Atlantischem Blaukrebs auch der Silberstreifen-Kugelfisch und der Rotfeuerfisch.

Letzterer trägt giftige Stacheln, während der Kugelfisch vor allem dann zur Gefahr wird, wenn er auf dem Teller landet.