Winterzeit kommt – Wann Österreich die Uhren zurückstellt

In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 2026 stellen die Uhren in Österreich auf Winterzeit um – und bescheren damit allen, die es nicht vergessen, eine Stunde zusätzlichen Schlaf.

Die Umstellung fällt traditionell auf den letzten Sonntag im Oktober und damit in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Konkret werden die Uhren um 3 Uhr morgens auf 2 Uhr zurückgestellt. Dass das Datum 25. Oktober dabei keine Ausnahme darstellt, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Auch 2020 und 2015 fiel die Winterzeitumstellung auf denselben Tag.

Im darauffolgenden Jahr 2027 verschiebt sich der Termin hingegen auf den 31. Oktober. Wer ein Smartphone oder eine Funkuhr nutzt, muss sich um die Anpassung keine Gedanken machen – diese Geräte stellen sich automatisch um.

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Europäische Debatte

Zuständig für das offizielle Zeitsignal in Österreich ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Mit dem Wechsel auf Winterzeit verschiebt sich auch das Tageslicht: Die Morgenstunden werden heller, dafür bricht der Abend früher herein.

Auf europäischer Ebene ist die Debatte über ein mögliches Ende der halbjährlichen Uhrenumstellung seit Jahren im Gange. Das Europäische Parlament sprach sich bereits 2019 dafür aus, die Praxis abzuschaffen. Eine verbindliche Entscheidung wurde bislang jedoch nicht getroffen, weshalb die bisherigen Regelungen vorerst weiter gelten.