Notruf wegen Waldromanze: Großeinsatz endet mit rotem Kopf

Ein Waldspaziergang, ein Pärchen, ein Notruf – was dramatisch begann, endete mit einer überraschenden Auflösung.

Im Landkreis Kelheim (Niederbayern) löste ein Missverständnis einen Polizeieinsatz aus, der sich letztlich als harmloser Fehlalarm herausstellte. Eine 62-jährige Passantin hatte im Wald ein Pärchen beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt – aus Sorge, Zeugin einer Vergewaltigung geworden zu sein.

Harmloser Fehlalarm

Die Beamten rückten umgehend aus. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass die beiden Beteiligten, eine 30- und ein 34-Jähriger, freiwillig und einvernehmlich handelten. Weder ein strafrechtlich relevantes Vergehen noch eine Ordnungswidrigkeit lag vor – die Polizei konnte den Einsatz ohne weitere Konsequenzen beenden.

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Die Beamten äußerten sich im Nachgang anerkennend über das Verhalten der Frau. Gleichzeitig nutzten sie den Vorfall, um auf die Bedeutung des Notrufgedankens hinzuweisen: „Im Zweifel lieber einmal zu viel die 110 wählen, als ein mögliches Opfer seinem Schicksal zu überlassen.“