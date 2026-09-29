Blutbad in der Schule: 13-Jähriger tötet Ex-Direktorin mit Messer

Ein 13-Jähriger, eine Schule, ein Messer – und eine Tat, die die Slowakei in Schockstarre versetzt hat.

Ein 13-jähriger Schüler hat an einer Grund- und Mittelschule im slowakischen Staškov, Bezirk Cadca, einen Messerangriff verübt. Dabei wurde eine Frau getötet, mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter war Schüler der achten Klasse der betroffenen Schule.

Opfer und Lage

Die Schule liegt rund 185 Kilometer nordöstlich von Bratislava. Bei der getöteten Frau handelt es sich um die frühere Leiterin der Einrichtung. Ein Kind wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus geflogen, eine 44-jährige Frau erlitt schwere Stichverletzungen im Brustbereich.

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Die Polizei erklärte, die Lage sei mittlerweile stabil: „Die Situation ist unter Kontrolle und in diesem Moment droht niemandem eine unmittelbare Gefahr.“

Politische Reaktionen

Sowohl Innen- als auch Schulminister reisten umgehend zum Tatort. Regierungschef Robert Fico zeigte sich tief beunruhigt und unterstrich die Dringlichkeit des Themas Schulschutz: „Die Schulen müssen ein sicherer Ort für unsere Kinder sein, sonst werden wir keine Zukunft haben.“

Präsident Peter Pellegrini drückte sein Beileid aus und mahnte, ein solches Ereignis sei eine Warnung für die ganze Gesellschaft.