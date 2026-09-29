Ein Messer, ein Klassenzimmer, ein 13-Jähriger – in der Slowakei endet ein Schultag mit einem Todesfall und Entsetzen.

In der Slowakei hat ein Messerangriff an einer Schule eine Lehrerin das Leben gekostet und zwei weitere Personen verletzt. Der Vorfall ereignete sich an der Haupt- und Mittelschule im Dorf Staskov, nahe der Grenze zu Tschechien.

Ort des Geschehens

Als Täter gilt ein Schüler der achten Klasse im Alter von geschätzten 13 bis 14 Jahren, der in der Schule mit einem Messer angriff. Dabei starb eine 61-jährige Lehrerin. Zwei weitere Personen, darunter ein Kind, wurden bei der Attacke verletzt. Die Polizei hat die Situation inzwischen unter Kontrolle gebracht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Verletzte per Hubschrauber

Das bei dem Angriff verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und befindet sich in medizinischer Betreuung. Das Kind wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Martin geflogen; nähere Angaben zum Gesundheitszustand machte das Krankenhaus unter Verweis auf den Datenschutz nicht.

Die 44-jährige Frau, die Stichwunden im Bereich der Brust erlitt, wurde per Hubschrauber in die Universitätsklinik Žilina gebracht. Sie ist dort auf der Unfallchirurgie stationär aufgenommen, in stabilem Zustand und außer Lebensgefahr.

Reaktionen vor Ort

Staskov, ein Dorf im nordwestslowakischen Bezirk Kysucké Nové Mesto unweit der tschechischen Grenze, ist der Schauplatz des Verbrechens. Sowohl Innenminister Matus Sutaj Estok als auch Schulminister Tomas Drucker haben sich persönlich vor Ort begeben, um die Ermittlungen zu begleiten. Regierungschef Robert Fico äußerte sich tief betroffen über das Geschehene.

Zu den Beweggründen des jugendlichen Angreifers ist derzeit noch nichts bekannt.