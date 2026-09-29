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Raubverdacht

Messerattacke in Wien: Polizei nimmt Verdächtigen (24) im Park fest

Messerattacke in Wien: Polizei nimmt Verdächtigen (24) im Park fest
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Nach mehreren Raubvorwürfen und einer schweren Messerattacke sucht die Polizei gezielt nach einem 24-Jährigen – in einem Park in Wien-Favoriten gelingt schließlich die Festnahme.

In Wien-Favoriten hat die Polizei am Montag einen 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen festgenommen. Dem Mann werden mehrere Raubdelikte vorgeworfen. Zudem steht er im Verdacht, am 25. September einen 40-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt zu haben.

Festnahme im Park

Der 24-Jährige war den Ermittlern bereits namentlich bekannt. Am Montag suchten Polizisten im Zuge einer gezielten Schwerpunktstreife nach ihm und entdeckten den Verdächtigen schließlich in einem Park in Wien-Favoriten. Dort wurde er festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an. Dabei soll insbesondere geklärt werden, welche der ihm vorgeworfenen Straftaten dem 24-Jährigen tatsächlich zugeordnet werden können.

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