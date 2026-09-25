Streit am Keplerplatz eskaliert mit Eisenstange

Am Keplerplatz in Wien-Favoriten eskaliert ein Streit unter Jugendlichen – mit einer Eisenstange als Tatwaffe.

In Wien-Favoriten hat sich am Mittwoch ein Vorfall ereignet, der die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zog. Im Bereich der U1-Station Keplerplatz gerieten mehrere Jugendliche in eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Beteiligten mehrfach mit einer Eisenstange auf einen anderen einschlug. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei.

Polizei vor Ort

Die Wiener Polizei bestätigte, dass ein Notruf wegen eines Raufhandels mit Eisenstangen eingegangen war. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits vom Tatort entfernt, die Lage war unübersichtlich.

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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, konnten die beteiligten Jugendlichen jedoch nicht mehr antreffen. Zeugen schilderten den Polizisten, dass die Auseinandersetzung bereits vor dem Eintreffen der Beamten beendet worden war. Angaben zu möglichen Verletzten lagen der Wiener Polizei zum Zeitpunkt des Einsatzes keine vor.

Keplerplatz im Fokus

Der Vorfall rückt den Keplerplatz erneut in den Fokus der öffentlichen Diskussion über die Sicherheitslage in Wien-Favoriten, der als stark frequentierter Knotenpunkt gilt und täglich von Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Wiener Stadtgesellschaft genutzt wird.

Der Keplerplatz liegt im Herzen eines kulturell vielfältigen Stadtviertels, das für sein heterogenes Zusammenleben bekannt ist.

Die Auseinandersetzung vom Mittwoch macht jedoch deutlich, dass es in diesem Umfeld gelegentlich auch zu sozialen Konflikten kommt.