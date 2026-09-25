Das Tamagotchi ist zurück – diesmal mit KI

Klein, vernetzt, lebendig: Meta bringt einen KI-Begleiter auf den Markt, der an ein Kindheitsobjekt erinnert – aber weit mehr kann.

Auf der Entwicklerkonferenz Meta Connect 2026 hat Mark Zuckerberg ein weiteres Produkt aus dem Hause Meta vorgestellt: den Muse Charm, einen kompakten tragbaren KI-Assistenten, der zum Weihnachtsgeschäft 2026 in den Handel kommen soll.

Das Gerät erinnert in seiner Form an das Kult-Spielzeug Tamagotchi und verfügt über einen fünf Zentimeter großen OLED-Bildschirm, auf dem der KI-Avatar namens Jolly erscheint. Aussehen, Kleidung und Stimme des Avatars lassen sich individuell anpassen.

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Technische Ausstattung

Technisch ausgestattet ist der Muse Charm mit einem Mikrofon, zwei Kameras zur Erfassung der Umgebung, einem Lautsprecher sowie einer 5G-Verbindung. Eine Konversation mit dem Assistenten lässt sich durch einfaches Berühren des integrierten Fingerabdrucksensors starten. Geladen wird das Gerät über einen USB-C-Anschluss; für die Einrichtung ist ein iPhone oder Android-Smartphone erforderlich. Telefonate sind mit dem Muse Charm nicht möglich.

Metas KI-Software

Der Muse Charm greift auf Metas neue KI-Software Muse zu, die kürzlich in den USA eingeführt wurde. Sie geht deutlich über klassische Chatbot-Funktionen hinaus: Die Software kann Fragen beantworten, im Internet recherchieren, Formulare ausfüllen, Termine buchen, E-Mails versenden und Einkäufe abwickeln.

Ob das Gerät noch im Jahr 2026 auch auf dem europäischen Markt erscheinen wird, ist derzeit offen.

Experten schätzen, dass sich der Preis in einer ähnlichen Größenordnung wie jener einer Smartwatch bewegen dürfte.