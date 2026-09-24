Wien-Favoriten: Einbrecher bohren sich durch Mauer zum Juwelier

Ein Loch in der Mauer, keine Spuren von außen – Einbrecher in Wien-Favoriten wählten einen ungewöhnlichen Weg in ein Juweliergeschäft.

Am Sonntagabend wurde ein Juweliergeschäft in Wien-Favoriten Ziel eines ungewöhnlichen Einbruchs. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte, verschafften sich die bislang unbekannten Täter keinen direkten Zugang über das Geschäftslokal selbst, sondern nutzten den Keller eines benachbarten Gebäudes als Einstieg. Der Einbruchsalarm schlug gegen 20.00 Uhr an, woraufhin ein größeres Polizeiaufgebot zum Tatort entsandt wurde.

Loch in der Mauer

Von außen waren keinerlei Spuren einer gewaltsamen Öffnung erkennbar. Bei der anschließenden Durchsuchung des Nachbargebäudes stießen die Beamten auf eine aufgebrochene Kellertür sowie ein in eine Mauer geschlagenes Loch, das als Verbindung zum Juweliergeschäft diente. Über diesen versteckten Weg gelang es den Einbrechern, in das Geschäft vorzudringen und eine Anzahl von Uhren zu entwenden, bevor sie unentdeckt entkamen.

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Fahndung erfolglos

Die unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Wie hoch der Wert der gestohlenen Uhren ist, steht noch nicht fest.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-33800 bei der Polizei zu melden.