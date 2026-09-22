Hunderttausende Euro Barolo weg – Italiens dreistester Weinraub

3.000 Flaschen Barolo, zwei Gabelstapler, null Spuren – ein Raubzug in Norditalien lässt Ermittler rätseln.

Vier maskierte Personen haben in der Nacht auf Donnerstag eine der renommiertesten Weinkellereien im norditalienischen Piemont ausgeraubt. Innerhalb von drei Stunden räumten sie das Weingut Conterno e Fantino in Monforte d’Alba leer – und hinterließen dabei kaum verwertbare Spuren.

Präziser Kunstraub

Die Überwachungskameras des Betriebs hielten fest, wie die Täter mit bemerkenswerter Präzision vorgingen: Sie nutzten zwei betriebseigene Gabelstapler, um mehr als 3.000 Flaschen Barolo auf bereitstehende Fahrzeuge zu laden. Den Gesamtwert der gestohlenen Ware beziffern Ermittler auf mehrere hunderttausend Euro.

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Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, schoben die Täter ihre Transporter mit abgestellten Motoren rund 100 Meter weit, bevor sie auf eine öffentliche Straße einbogen und unerkannt entkamen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, doch weder von den Verdächtigen noch von den gestohlenen Flaschen gibt es bislang eine Spur.

Renommiertes Weingut

Das betroffene Weingut Conterno e Fantino wurde 1982 gegründet und zählt zu den angesehenen Produzenten der Weinregion Langhe. Sein Barolo – ein Rotwein mit jahrhundertelanger Geschichte, der in Fachkreisen als „König der Weine“ gilt – genießt international einen ausgezeichneten Ruf.

Der Einbruch hinterlässt neben dem erheblichen wirtschaftlichen Schaden auch einen Vertrauensverlust, der über das einzelne Weingut hinausgeht und die gesamte Region trifft.