Gewessler ruft Grüne zum Kampf gegen die FPÖ auf

Die Grünen ziehen in den Kampf – mit klarer Ansage, wer der Feind ist und wer das Land anführen soll.

Im Wiener Marx-Palast haben die Grünen am Dienstag den Startschuss für ihre Herbstkampagne gegeben. Bundessprecherin Leonore Gewessler stellte die Partei dabei klar als „einzige Alternative“ zur FPÖ dar und machte die Verhinderung einer Machtübernahme durch die Freiheitlichen zum zentralen Anliegen der kommenden Wochen. Im Vordergrund steht die Stärkung des sogenannten „weltoffenen Lagers“.

Für die nächsten fünf Wochen sind österreichweit zahlreiche öffentliche Veranstaltungen und Bürgerdialoge geplant, bei denen die Partei den direkten Austausch mit der Bevölkerung suchen will. Die Kampagne setzt bewusst auf Nähe zu den Menschen.

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Grüner Aufwind

Als Rückenwind dient den Grünen ihr aktueller Umfragewert von 12,9 Prozent laut APA-Wahltrend – ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Ergebnis der Nationalratswahl 2024, bei der die Partei 8,2 Prozent erreicht hatte. Die FPÖ war damals mit 28,9 Prozent stärkste Kraft geworden; eine aktuelle Umfrage sieht sie inzwischen bei 39 Prozent. Genau dieser Befund verleiht der Herbstkampagne der Grünen aus ihrer Sicht besondere Dringlichkeit.

Gewessler ließ in ihrer Rede keinen Zweifel daran, wie sie die politische Lage einschätzt. Die amtierende Regierung bezeichnete sie als passiv, die FPÖ als Bedrohung für demokratische Grundwerte und handlungsfähige Politik. Sie erinnerte an die historische Rolle der Grünen als Bewegung, die einst gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf und die Zerstörung der Hainburger Au auf die Straße gegangen war.

Klare Ansage

„Die Menschen erwarten sich eine Politik, die sie sieht und die für sie kämpft, für sie da ist“, sagte Gewessler. Und weiter: „Da ist Feuer am Dach, und genau dem etwas entgegenzusetzen, das ist unser Auftrag.“

Trotz der starken Umfragewerte der FPÖ zeigt sich Gewessler entschlossen. Der Zuwachs im APA-Wahltrend bestärke die Grünen in ihrem Kurs, erklärte sie. Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sieht sie das entscheidende Mittel, um jener gesellschaftlichen Vereinzelung entgegenzuwirken, die der FPÖ nach ihrer Einschätzung nützt.

„Ja, diese Verantwortung übernehme ich, dass dieses Land nicht einfach kampflos Herbert Kickl und seinem offenbar gewaltbereiten Umfeld überlassen wird“, betonte Gewessler. Die Führung des weltoffenen Lagers in dieser Auseinandersetzung formulierte sie als klaren Anspruch: „Wir werden dieses weltoffene Lager anführen in dieser Auseinandersetzung.“