Schlug Judogegner Zähne aus – Erstes Urteil gefallen

Ein Judokampf endet mit Kieferbruch, Weltverbandssperre und Strafanzeige – der Fall Japaridze erschüttert den Sport auf mehreren Ebenen.

Ein Bundesligakampf im Judo hat ein juristisches und sportliches Nachspiel von erheblichem Ausmaß: Der georgische Judoka Lasha Japaridze, der als Gastkämpfer für den JC Leipzig angetreten war, attackierte nach einer verlorenen Begegnung seinen Gegner Timo Cavelius. Der deutsche Olympia-Teilnehmer erlitt dabei einen Kieferbruch und wird deshalb nicht an der Judo-WM in Baku teilnehmen können. Der Deutsche Judo-Bund reagierte auf den Vorfall mit einer lebenslangen Sperre gegen Japaridze.

Internationale Ermittlungen

Die Sanktion des Deutschen Judo-Bundes ist dabei nicht das einzige Verfahren, mit dem sich Japaridze konfrontiert sieht. Sowohl der Georgische Judoverband als auch der Internationale Judoweltverband IJF haben eigene Untersuchungen eingeleitet. Parallel dazu läuft in Deutschland ein strafrechtliches Verfahren gegen den Georgier.

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Vier Tage nach dem Vorfall meldete sich Japaridze über Instagram zu Wort. Er erklärte, grundsätzlich Verantwortung zu übernehmen, wies jedoch den Vorwurf zurück, aus Frust heraus gehandelt zu haben. Stattdessen machte er „verbale und gestische Beleidigungen“ von Cavelius für sein Verhalten verantwortlich.

Widersprüchliche Aussagen

Cavelius selbst widersprach dieser Darstellung: Sein Jubel nach dem Kampf habe ausschließlich seinem eigenen Team gegolten und sei nicht als Demütigung seines Gegners gemeint gewesen.

Der Fall reicht in seiner Bedeutung weit über den nationalen Rahmen hinaus. Mit der IJF und dem Georgischen Judoverband sind zwei internationale Institutionen in die Aufarbeitung eingebunden, was die Zusammenarbeit innerhalb der globalen Judogemeinschaft auf eine Belastungsprobe stellt.

Während in Deutschland die strafrechtliche Dimension im Vordergrund steht, verfolgt auch Georgien die weiteren Entwicklungen in diesem Fall aufmerksam.