Clan-Killer „Smrt“ verriet sich durch zu hohen Stromverbrauch

Ein auffällig hoher Stromverbrauch wurde ihm zum Verhängnis – nach Jahren auf der Flucht sitzt ein mutmaßlicher Clan-Killer nun in Österreich.

Mili Bajramovic, bekannt unter dem Spitznamen Smrt, wurde von Italien an Österreich ausgeliefert. Dem Mitglied des Skaljari-Clans wird der Mord an Vladimir Roganovic vorgeworfen, der 2018 in Wien verübt wurde. In Montenegro war Bajramovic bereits wegen eines anderen Mordes zu 40 Jahren Haft verurteilt worden.

Internationaler Fahndungserfolg

Festgenommen wurde er am 11. Mai in Rimini – ein Fahndungserfolg, der auf jahrelange internationale Zusammenarbeit zurückgeht. Sowohl Montenegro als auch Österreich stellten Auslieferungsanträge; dem österreichischen Ersuchen wurde schließlich entsprochen. Interpol sowie die sogenannten FAST-Teams aus Montenegro, Österreich, Italien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina und Slowenien koordinierten die Ermittlungen.

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Wie die Polizeidirektion mitteilte, seien der Festnahme „jahrelange operative Informationsaustausche zwischen europäischen und regionalen Teams für internationale Fahndungen“ vorausgegangen. Aufgespürt wurde Bajramovic schließlich durch einen auffällig hohen Stromverbrauch in seiner Wohnung in Rimini. Bei seiner Verhaftung soll er ungläubig gefragt haben: „Wie habt ihr mich gefunden?“ Bei der Durchsuchung wurden gefälschte Dokumente, Mobiltelefone und Waffen sichergestellt.

Wiener Tatort

Vladimir Roganovic war im Jahr 2018 vor einem Wiener Restaurant erschossen worden. Ein Begleiter überlebte den Angriff schwer verletzt. Die Ermittlungen führten die Behörden zu Bajramovic als mutmaßlichem Täter.

Nach dem Tod Roganovics veröffentlichte Radoje Zvicer, Anführer des rivalisierenden Kavac-Clans und enger Vertrauter des Opfers, eine Todesanzeige mit den Worten: „Sind deine Wunden leichter geworden, Adler und Ritter?!“ – ein Posting, das in der Region für erhebliches Aufsehen sorgte.