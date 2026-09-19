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250.000-Euro-Auto

Gefälschte Papiere: Polizei schnappt Mercedes-Dieb

Gefälschte Papiere: Polizei schnappt Mercedes-Dieb
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein 250.000-Euro-Mercedes, gefälschte Papiere und manipulierte Fahrgestellnummern – die Nacht auf der A8 endete für einen Fahrer in Handschellen.

Auf der Innviertler Autobahn A8 haben Beamte der Fahndungsstreife Tumeltsham in der Nacht auf Freitag einen gestohlenen Luxuswagen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 0.30 Uhr wurde ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger am Steuer eines Mercedes AMG GLS im Bereich Suben angehalten. Der Marktwert des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 250.000 Euro.

Eine Überprüfung der mitgeführten Fahrzeugdokumente ergab, dass der vorgelegte französische Zulassungsschein eine Totalfälschung war.

Manipuliertes Fahrzeug

Bereits zu Beginn der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass am Fahrzeug gezielte Manipulationen vorgenommen worden waren, um dessen tatsächliche Identität zu verschleiern. Durch kriminaltechnische Untersuchungen gelang es den Polizisten dennoch, die originale Fahrzeugidentifikationsnummer freizulegen – und damit zweifelsfrei festzustellen, dass der Wagen in Deutschland gestohlen worden war.

Der Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen und anschließend zur Polizeiinspektion Tumeltsham FGP überstellt.

Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wurde erstattet.

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