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Drogenfahrt

Drogen, Fake-Führerschein, ungesichertes Kind – Polizei stoppt Mutter

Drogen, Fake-Führerschein, ungesichertes Kind – Polizei stoppt Mutter
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Gefälschter Führerschein, Drogen im Blut, Kind ungesichert auf der Rückbank – eine Fahrzeugkontrolle fördert Erschreckendes zutage.

Eine 36-jährige Frau ist wegen des Fahrens mit einem gefälschten ukrainischen Führerschein und unter Drogeneinfluss bei der Polizei angezeigt worden. Die Fahrzeugkontrolle fand in Altheim in Oberösterreich statt.

Gegen 14.45 Uhr geriet die Frau im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in das Visier der Beamten. Dabei stellte sich heraus, dass der vorgezeigte Führerschein eine vollständige Fälschung war. Zusätzlich war ihr zweijähriges Kind auf der Rückbank zwar in einem Kindersitz platziert, jedoch nicht ordnungsgemäß gesichert.

Drogeneinfluss bestätigt

Im Zuge der Kontrolle zeigten sich bei der Frau deutliche Anzeichen eines Drogeneinflusses. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Eine nachfolgende klinische Untersuchung durch eine Ärztin bestätigte, dass die Frau aufgrund von Suchtgiftkonsum und Übermüdung fahruntauglich war. Zusätzlich wurde eine Blutabnahme veranlasst.

Aussage zweifelhaft

Mit dem Verdacht der Urkundenfälschung konfrontiert, gab die Frau an, in der Ukraine eine Fahrschule absolviert zu haben. Angesichts fehlender Sprachkenntnisse blieb diese Aussage jedoch zweifelhaft. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Die Frau sieht sich nun mit mehreren Anzeigen konfrontiert, darunter wegen Urkundenfälschung sowie wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

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KO KOSMO-Redaktion
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