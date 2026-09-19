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Straßenraub

Pfefferspray, Schläge, Flucht – brutaler Raub mitten in Wien

Pfefferspray, Schläge, Flucht – brutaler Raub mitten in Wien
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Pfefferspray, Schläge, Goldketten weg – ein Raubüberfall auf der Favoritenstraße hält die Ermittler in Atem.

Auf der Favoritenstraße in Wien-Favoriten wurde ein 32-jähriger Mann am Freitagnachmittag von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und ausgeraubt.

Pfefferspray und Schläge

Gegen 16:30 Uhr, unmittelbar nachdem der Mann ein Lokal verlassen hatte, gingen die Angreifer auf ihn los. Sie setzten Pfefferspray ein und schlugen auf ihn ein, um ihn zu Boden zu zwingen – mit dem Ziel, ihm zwei Goldketten zu entreißen. Nach dem Raub flüchteten die Täter, ohne dass ihre Identität festgestellt werden konnte.

Der 32-Jährige wurde nach dem Angriff von der Berufsrettung Wien vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen umgehend auf. Zuständig für die weiteren Nachforschungen ist die Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Wien.

Fahndung läuft

Das Landeskriminalamt fahndet mit Hochdruck nach den Tätern. Die Ermittler sind dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen – mögliche Zeuginnen und Zeugen könnten entscheidend dazu beitragen, den Fall aufzuklären.

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