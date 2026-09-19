13-Jähriger sticht auf Lehrerin ein – Mitschüler rettet sie

Ein Klassenzimmer in Rom wird zur Tatort – ein 13-Jähriger greift an, ein Mitschüler verhindert das Schlimmste.

In einer Schule in Rom hat ein 13-jähriger Schüler eine Lehrerin zunächst mit Pfefferspray attackiert und anschließend mit einem Messer auf sie eingestochen. Darüber hinaus versuchte der Jugendliche, den Angriff in Echtzeit zu übertragen. Ein Mitschüler griff beherzt ein und brachte die Situation zum Stillstand, bevor sie weiter eskalieren konnte. Die herbeigerufenen Carabinieri (italienische Polizei) übernahmen daraufhin die Kontrolle vor Ort.

Lehrerin im Krankenhaus

Die verletzte Lehrerin wurde unmittelbar nach dem Vorfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht, dennoch steht sie unter erheblichem Schock. Das Eingreifen des Mitschülers dürfte eine weitere Zuspitzung der Gewalt verhindert haben.

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Tat ereignete sich an der Mittelschule „Giovanni Verga“

Der Angriff fand an der staatlichen Mittelschule „Giovanni Verga“ in der Via Giovanni Gussone im Osten Roms statt, im Bereich Prenestino-Centocelle/Collatino. Nach übereinstimmenden Medienberichten trug der 13-Jährige während des Angriffs einen Helm mit einer daran befestigten Kamera und versuchte, die Attacke über den Messenger-Dienst Telegram per Live-Übertragung in Echtzeit zu zeigen.

Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt. Die Carabinieri haben Ermittlungen eingeleitet, um die Beweggründe des 13-Jährigen zu klären. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, dauern die Untersuchungen zur Aufarbeitung des Vorfalls weiterhin an.