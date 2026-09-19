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Brandanschlag

Frau zündet Rollstuhlfahrer an: Mutiger Passanten verhindern Tragödie

Frau zündet Rollstuhlfahrer an: Mutiger Passanten verhindern Tragödie
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein ruhiger Abend in Hagen endet mit einem Schock: Ein Rollstuhlfahrer wird Opfer eines brutalen Angriffs – Passanten verhindern das Schlimmste.

In Hagen wurde ein 67-jähriger Rollstuhlfahrer von einer 18-jährigen Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt. Zufällig anwesende Passanten griffen beherzt ein und retteten dem Mann das Leben – schwere Verbrennungen erlitt er dennoch.

Ort des Geschehens

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr in einer Grünanlage an der Johann-Friedrich-Oberlin-Straße im Hagener Stadtteil Helfe. Die junge Frau soll den 67-Jährigen flüchtig gekannt haben. Nachdem sie ihn mit der Flüssigkeit übergossen und angezündet hatte, griffen Umstehende sofort ein.

Trotz des mutigen Eingreifens der Passanten zog sich das Opfer erhebliche Verbrennungen zu und war auf sofortige ärztliche Behandlung angewiesen. Dass die Situation nicht noch verheerender endete, ist allein der schnellen Reaktion der Anwesenden zu verdanken.

Festnahme in Münster

Nach der Tat flüchtete die 18-Jährige vom Tatort. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten umgehend Ermittlungen ein, um Tatumstände und Motiv zu klären.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen wurde die zunächst flüchtige Tatverdächtige nach intensiven Ermittlungen von Einsatzkräften einer Spezialeinheit am Freitagmorgen in Münster vorläufig festgenommen.

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KO KOSMO-Redaktion
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