Billa greift Diskonter an: 3.000 Preise dauerhaft gesenkt

Billa dreht an der Preisschraube und das in einem Ausmaß, das die Supermarktkette selbst noch nie gewagt hat.

Billa reagiert auf das veränderte Kaufverhalten der Konsumenten mit der umfangreichsten Preissenkungsinitiative in der Unternehmensgeschichte.

Ab dem 24. September reduziert die Supermarktkette die Preise für rund 3.000 Produkte dauerhaft auf das Niveau von Diskontanbietern. Der Schritt ist eine direkte Antwort auf die angespannte wirtschaftliche Lage vieler Haushalte: Laut eigenen Angaben des Unternehmens vergleichen 77 Prozent der Konsumenten regelmäßig die Preise, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.

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Clevere Preisstruktur

Unter dem Label „Immer Clever Preis“ setzt sich das neue Sortiment aus drei Segmenten zusammen: 40 Prozent entfallen auf bekannte Markenprodukte wie Gösser oder Milka, 30 Prozent auf die Eigenmarke Clever sowie weitere 30 Prozent auf Marken wie Immer gut oder Vegavita. Konkrete Beispiele für die neuen Preispunkte sind Wiener Zucker Feinkristall um 1,59 Euro und Blend-a-med Zahncreme um 1,75 Euro.

Millionen-Investment

Für die Umsetzung der Initiative stellt Billa eine hohe Millionensumme bereit. Um die notwendigen finanziellen Spielräume zu schaffen, hat Vorstandschef Erich Szuchy den Vorstand von fünf auf drei Personen verkleinert.

Ziel der Maßnahme ist es, Konsumenten den aufwendigen Preisvergleich zu ersparen und ihnen den Zugang zu günstigeren Produkten unmittelbar zu erleichtern. Szuchy kommentierte die Initiative mit den Worten: „Die Stimmung der Konsumenten ist nicht gerade im Höhenflug, das Klima ist schlecht. Wir wollen es im Rahmen unserer Möglichkeiten besser machen.“ Und weiter: „Das ist die größte Preisoffensive unserer Geschichte!“