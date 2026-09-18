Schüler schießt auf Mitschüler – dann nimmt er sich das Leben

Auf den Philippinen erschüttert ein Schulangriff eine ganze Gemeinde – und weckt düstere Erinnerungen an einen blutigen Vorfall nur wenige Monate zuvor.

An der Banga National High School auf der philippinischen Insel Mindanao hat ein jugendlicher Schüler 17 Mitschüler attackiert und dabei mehrere von ihnen schwer verletzt. Im Anschluss an die Tat nahm sich der Angreifer das Leben. Die verletzten Schüler wurden noch am Tatort erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat den Bereich rund um die Schule gesichert und Ermittlungen aufgenommen – ein Motiv für den Angriff ist bislang nicht bekannt.

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Behörden reagieren

Als unmittelbare Reaktion auf den Vorfall wurde der Schulbetrieb in der gesamten Gemeinde Banga bis auf Weiteres eingestellt. Das philippinische Sozialministerium (DSWD) schickte Sozialarbeiter in die betroffene Region, die den verletzten Kindern sowie deren Angehörigen psychologische Soforthilfe und psychosoziale Betreuung anbieten.

Parallel dazu kündigte das Bildungsministerium DepEd an, gemeinsam mit den lokalen Behörden und der Polizei den Hergang des Vorfalls lückenlos aufzuklären. Unterstützungsangebote für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte befinden sich bereits in Vorbereitung.

Beunruhigende Serie

Der Vorfall reiht sich in eine beunruhigende Serie ähnlicher Ereignisse ein: Erst im Juni dieses Jahres kam es in Tacloban City auf der philippinischen Insel Leyte zu einem Schusswaffenangriff an einer Schule, bei dem drei Schüler ums Leben kamen und 20 weitere verletzt wurden. Als Täter galten damals zwei Jugendliche, denen Berichten zufolge möglicherweise Mobbing widerfahren war.

Auch in jenem Fall reagierte das Bildungsministerium rasch und koordinierte Maßnahmen zur Unterstützung der betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie des Lehrpersonals.