Großeinsatz in Wien: Schule nach Drohung geräumt

Eine Drohung sorgte in Wien-Donaustadt für Aufruhr: Eine Schule musste evakuiert werden – die Polizei rückte aus und die Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt.

Am Mittwochvormittag wurde die Schule am Contiweg in Wien-Donaustadt wegen einer gefährlichen Drohung evakuiert. Sämtliche Schüler mussten das Gebäude verlassen und wurden anschließend von ihren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten abgeholt.

Rasche Entwarnung

Nach ersten Informationen kamen bei der Evakuierung keine Schüler zu Schaden. Ein Leser berichtete gegenüber „Heute“, dass es allen Schülern gut gehe und das Lehrerteam die Räumung gut bewältigt habe. Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigte gegenüber dem Medium den Einsatz der Polizei.

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Kurze Zeit später folgte die Entwarnung. Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigte gegenüber „Heute“, dass der Einsatz bereits abgeschlossen sei und Entwarnung gegeben werden konnte.