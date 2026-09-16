Wiener Kultkabarettist gesteht Kindesmissbrauch – Auftritte abgesagt, Haft droht

Ein bekannter Wiener Kabarettist, eine Selbstanzeige und schwere Vorwürfe – der Fall Gunkl erschüttert die österreichische Kulturszene.

Der Wiener Kabarettist Günther Paal, der unter seinem Bühnennamen Gunkl einem breiten Publikum bekannt ist, steht im Verdacht des Kindesmissbrauchs. Parallel dazu ermitteln die Behörden gegen zwei Frauen wegen schwerer Erpressung.

Paal erstattete im Mai Selbstanzeige. Der gegen ihn erhobene Verdacht bezieht sich auf den angeblichen Missbrauch der Tochter seiner früheren Lebensgefährtin. Die Wiener Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Erpressung der Auslöser für diesen Schritt gewesen sei.

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Anklage gegen alle drei

Die beiden Frauen, gegen die in diesem Zusammenhang ermittelt wird, befinden sich seit Juni beziehungsweise Juli 2023 in Untersuchungshaft. Namen wurden von der Staatsanwaltschaft bislang nicht genannt. Deren Sprecherin Nina Bussek ließ jedoch verlauten: „Gegen alle drei Beteiligten soll Anklage erhoben werden.“

Den beiden Frauen wird schwere Erpressung über einen längeren Zeitraum zur Last gelegt, was mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet werden kann. Paal selbst ist auf freiem Fuß; gegen ihn laufen Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie wegen des Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial. Der dafür vorgesehene Strafrahmen reicht von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft.

Sein Verteidiger Florian Höllwarth wies darauf hin, dass die Vorwürfe „teilweise über 13 Jahre zurückliegen“. Ob Verjährung eingetreten ist, hängt von der Schwere der jeweiligen Tat sowie dem Alter der Betroffenen zum Tatzeitpunkt ab.

Kulturszene betroffen

Günther Paal ist 64 Jahre alt und gilt als feste Größe der österreichischen Kulturszene – als Bühnenschauspieler und Musiker mit zahlreichen Auftritten und Auszeichnungen. Infolge der Vorwürfe wurden bereits geplante Veranstaltungen abgesagt.