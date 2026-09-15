Kindesmissbrauch: Ermittlungen gegen österreichischer Schauspieler

Ein bekannter österreichischer Schauspieler steht im Zentrum schwerer Vorwürfe und erstattete selbst Anzeige.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt seit Mai 2023 gegen einen bekannten österreichischen Schauspieler. Die Vorwürfe wiegen schwer: Neben dem Verdacht des Kindesmissbrauchs und des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger steht der Mann auch im Verdacht der schweren Erpressung.

Staatsanwaltschaftssprecherin Judith Ziska bestätigte gegenüber der „Krone“ das laufende Verfahren. „Wir ermitteln in zwei Verdachtsfällen. Die Strafandrohung reicht von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft“, erklärte sie.

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Bekannte Kulturpersönlichkeit

Der Beschuldigte ist in der österreichischen Kulturszene bekannt – er war auf Theaterbühnen ebenso präsent wie im Fernsehen und in Kinofilmen. Obwohl die Ermittlungen laufen, befindet er sich auf freiem Fuß; Flucht- oder Verdunkelungsgefahr sehen die Behörden derzeit nicht.

Der mutmaßliche Missbrauchsvorfall soll sich vor mehr als 13 Jahren ereignet haben und betrifft die Tochter einer früheren Lebensgefährtin des Mannes. Jene Frau soll gemeinsam mit einer Bekannten den Schauspieler in der Folge erpresst und dabei mehrere zehntausend Euro erhalten haben.

Selbstanzeige erstattet

Der TV-Star selbst erstattete daraufhin Anzeige. Sein Anwalt Florian Höllwarth bestätigte, dass sein Mandant „eine umfassende Selbstanzeige erstattet“ habe, und verwies auf die seit Mai laufenden Ermittlungen.

Der Fall erinnert in wesentlichen Zügen an den Prozess gegen Schauspieler Florian Teichtmeister, bei dem ebenfalls Missbrauchsdarstellungen sichergestellt worden waren. Teichtmeister wurde am 5. September 2023 vom Landesgericht für Strafsachen Wien zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt.

Die Ermittlungen gegen den Schauspieler sowie gegen die beiden Frauen, die der Erpressung verdächtig sind, dauern an.