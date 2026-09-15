Bagger statt Boarding: Am Flughafen Salzburg beginnt ein Großprojekt, das die Region für Jahrzehnte prägen wird.

Am Flughafen Salzburg sind die lang erwarteten Umbauarbeiten angelaufen. Seit Dienstag laufen die Baumaßnahmen offiziell – ein erster kleiner Hangar wurde bereits abgerissen. Politische Vertreter und Medien verfolgten den Auftakt des Großprojekts, das bis 2033 ein vollständig erneuertes Terminal hervorbringen soll.

Marodes Terminal 1

Im Zentrum des Vorhabens steht das in die Jahre gekommene Terminal 1, das noch aus den 1960er-Jahren stammt. Das künftige Gebäude wird sämtliche EU-Vorgaben zur Passagierabfertigung erfüllen und auf die jährlich rund 1,8 Millionen Reisenden ausgerichtet sein. Der bestehende Bau gilt als baulich marode und genügt den heutigen Anforderungen längst nicht mehr.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf 105 Millionen Euro, wovon der Flughafen selbst 70 Millionen Euro trägt. Die verbleibenden 35 Millionen Euro werden als Investitionszuschüsse der Eigentümer bereitgestellt – das Land Salzburg übernimmt 75 Prozent, die Stadt Salzburg 25 Prozent. Die 70 Millionen Euro des Flughafens werden über ein Bankdarlehen finanziert.

Betrieb läuft weiter

In einem ersten Schritt wird der gesamte Passagierbetrieb in das bestehende Terminal 2 verlagert, damit das alte Hauptgebäude abgerissen und neu errichtet werden kann. Die Bauarbeiten laufen dabei ohne Unterbrechung des Flugbetriebs.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler betonte, dass das Projekt den Flughafen für die kommenden Jahrzehnte wappnen solle: „Dann sind wir wirklich für die nächsten 100 Jahre eines modernen Flughafens in Salzburg gerüstet.“ Ein zeitgemäßes Terminal gilt als wesentlicher Standortfaktor für Wirtschaft und Tourismus in der Region.