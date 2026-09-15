60-Jähriger vor Supermarkt erschossen: Drei Männer gefasst

Ein Abend vor dem Supermarkt endet tödlich – nun sitzen drei Männer in Gewahrsam. Die Ermittler suchen noch nach dem Motiv.

Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff in Dietzenbach hat die Polizei drei Männer festgenommen. Spezialeinsatzkräfte griffen am frühen Dienstagmorgen zu und nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 26, 20 und 37 Jahren in Gewahrsam. Unmittelbar nach der Tat war eine umfangreiche Fahndung eingeleitet worden, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Der Vorfall hatte sich bereits am Montagabend vor einem Supermarkt in Dietzenbach im Landkreis Offenbach ereignet. Anwohner meldeten laute Knallgeräusche, woraufhin Einsatzkräfte einen schwer verletzten 60-jährigen Mann auffanden. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

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Der Tatort blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, damit Ermittler Spuren und Beweismittel sichern konnten. Die Auswertung dieser Beweise liegt nun beim Hessischen Landeskriminalamt.

Ermittlungen laufen

Die drei festgenommenen Männer stehen im dringenden Verdacht, an der Tötung beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen werden vom Hessischen Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt geführt. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft Darmstadt und Hessischem Landeskriminalamt sollen die drei Tatverdächtigen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zum genauen Hergang sowie zu möglichen Motiven hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht.

Die Auswertung der am Tatort gesicherten Spuren hat nach Angaben der Behörden oberste Priorität.