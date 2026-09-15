Schüsse vor Supermarkt: 60-Jähriger stirbt, Täter flüchtig

Ein Schuss in der Nacht, ein Mann tot und der Täter flüchtig. Dietzenbach steht unter Schock.

In Dietzenbach im Kreis Offenbach ist ein 60-jähriger Mann nach einem Schusswaffenangriff ums Leben gekommen.

Der Angriff ereignete sich am Montagabend unweit eines Supermarkts. Kurz nach 22 Uhr gingen bei der Polizei Meldungen über laute Knallgeräusche und einen schwer verletzten Mann im Bereich Schmidtstraße Ecke Babenhäuser Straße ein. Rettungskräfte versorgten den 60-Jährigen noch vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

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Zeugen gaben an, nach den Schüssen eine Person in einer schwarzen Jacke vom Tatort weglaufen gesehen zu haben.

Großangelegte Fahndung

Noch in der Nacht leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung ein. Dabei wurden sowohl ein Spürhund als auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Weder das Motiv der Tat noch die Identität des geflüchteten Verdächtigen konnten bislang geklärt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (+49) 069/8098 1234 bei der Polizei zu melden.