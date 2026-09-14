Messerangriff am Schwedenplatz: Zwei junge Männer verletzt

Messerangriff am Schwedenplatz: Zwei Verletzte, ein flüchtiger Täter – und die Fahndung läuft noch.

In der Nacht auf Sonntag kam es am Franz-Josefs-Kai beim Schwedenplatz in Wien-Innere Stadt zu einem gewaltsamen Vorfall, bei dem ein Streit mit dem Einsatz eines Messers endete. Zwei junge Männer wurden dabei verletzt: Ein 18-Jähriger trug eine Schnittverletzung am Rücken davon, ein 19-Jähriger wurde an der Schulter gestochen.

Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung beider Verletzten, die anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Angreifer entkam in unbekannte Richtung.

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Fahndung läuft

Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Fahndung ein, die bislang ohne Ergebnis blieb. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Wie sich herausstellte, hatte der Angreifer im Zuge des Vorfalls auch einen weiteren Begleiter der Verletzten bedroht.

Über die Hintergründe und Motive der Tat ist bisher nichts bekannt.

Erhöhte Polizeipräsenz

Als Reaktion auf den Vorfall wird die Polizeipräsenz am Schwedenplatz erhöht. Anwohner und Touristen sind dazu aufgerufen, in der Öffentlichkeit besonders aufmerksam zu sein, da belebte Plätze in der Wiener Innenstadt wiederholt zum Schauplatz krimineller Übergriffe werden.

Die Ermittler setzen ihre Hoffnungen unter anderem auf Aufnahmen von Überwachungskameras im Bereich des Tatorts, um weitere Hinweise auf den oder die Täter zu gewinnen.