Sie hielt ihren Blähbauch für Stress: CT zeigt Krebs im Stadium 4

Eine unerwartete Entscheidung einer Pflegefachkraft – und plötzlich steht eine 69-Jährige vor der Diagnose ihres Lebens.

Kate Ping ist 69 Jahre alt, führt zwei Familienbetriebe und machte sich große Sorgen um ihren Sohn, dem eine schwere Herzoperation bevorstand. In dieser Zeit bemerkte sie zunehmend starke Blähungen, führte die Beschwerden jedoch zunächst auf Stress zurück. Als die Symptome auch zwei Monate nach der erfolgreichen Operation ihres Sohnes nicht verschwanden und ihr Bauch bereits empfindlich auf Berührungen reagierte, suchte sie ärztliche Hilfe.

Ping rechnete zunächst mit einer Darmspiegelung. Doch eine Pflegefachkraft mit erweiterten medizinischen Kompetenzen entschied sich stattdessen für eine CT-Untersuchung. Eine Entscheidung, von der Ping heute überzeugt ist, dass sie ihr das Leben gerettet hat.

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Schockierende Diagnose

Die Diagnose traf sie wie ein Schlag: Eierstockkrebs im Stadium 4, der sich bereits in ihrem Körper ausgebreitet hatte. Die Aussichten bei einer derart fortgeschrittenen Erkrankung sind ernst: Aktuelle US-Daten zeigen für invasiven epithelialen Eierstockkrebs mit Fernmetastasen eine relative Fünf-Jahres-Überlebensrate von rund 32 Prozent. „Ich war völlig schockiert“, erinnert sich Ping. Zwei Monate nach der Operation ihres Sohnes musste sie sich plötzlich mit ihrer eigenen schweren Erkrankung auseinandersetzen.

Die Behandlung übernahm Dr. Premal Thaker von der Washington University School of Medicine in St. Louis. Zunächst erhielt Ping eine Chemotherapie, um die Tumoren zu verkleinern. Im Februar 2025 folgte eine Operation, bei der unter anderem eine Hysterektomie durchgeführt wurde. Nach rund sechs Wochen setzte sie die Chemotherapie fort, anschließend erhielt sie mehrere Immuntherapie-Infusionen. Die Ovarian Cancer Research Alliance weist darauf hin, dass Eierstockkrebs bei etwa 70 Prozent der Patientinnen nach einer Behandlung erneut auftritt.

Ihre letzte Infusion erhielt Ping im Frühjahr 2026. Weiterhin nimmt sie täglich ein Chemotherapie-Medikament in Tablettenform, das helfen soll, das Risiko eines Rückfalls zu senken. „Es gibt viele Veränderungen, und es wird einfach Teil deines Lebens“, sagt sie.

Rückkehr ins Leben

Heute ist Kate Ping wieder im Alltag angekommen. Sie und ihr Sohn arbeiten wieder in ihren beiden Restaurants. Besonders bewegend war für sie ein späterer Kontakt mit jener Pflegefachkraft, die damals die entscheidende CT-Untersuchung angeordnet hatte.

„Ich sagte: ‚Sind Sie die Person, die mein CT angeordnet hat?‘ Und sie sagte: ‚Ja, das war ich'“, erzählt Ping. Ihre Antwort darauf war klar: „Ich glaube wirklich, dass Sie mir das Leben gerettet haben.“

Heute nutzt Kate Ping jede Gelegenheit, um auf Eierstockkrebs und seine oft unscheinbaren Symptome aufmerksam zu machen. Ihre Geschichte erzählt sie Gästen, Bekannten, jedem, der zuhört.

Und ihre Botschaft ist so einfach wie eindringlich: „Meine Hauptbotschaft ist, dass es wirklich Hoffnung gibt.“