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Raubüberfall

Tankstellen-Raub: Maskierter zwingt Mitarbeiterin, Tresor zu öffnen

Tankstellen-Raub: Maskierter zwingt Mitarbeiterin, Tresor zu öffnen
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Klagenfurt: Ein bewaffneter Mann überfällt eine Tankstelle – die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

In Klagenfurt hat sich am Montagabend ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle ereignet. Der maskierte Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Überfall unter Waffengewalt

Gegen 21:10 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Viktring nach einer Alarmauslösung zu einer Tankstelle in Klagenfurt gerufen. Eine 47-jährige Angestellte der Tankstelle schilderte den Beamten, wie ein Unbekannter mit einer schwarzen Sturmhaube und einer Waffe auf sie zugetreten war. Da die Kasse zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war und sich darin kein Bargeld mehr befand, drängte der Mann die Mitarbeiterin in den hinteren Bereich der Tankstelle und zwang sie dort, den Tresor zu öffnen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.

Zum Zeitpunkt des Überfalls war die Mitarbeiterin gerade dabei, die Tankstelle zu schließen. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Mann drängte sie mit einer Waffe zurück in das Gebäude. Um welche Art von Waffe es sich handelte, ist bislang nicht bekannt. Nachdem er die Frau gezwungen hatte, den Tresor zu öffnen, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu dem schweren Raub laufen weiter. Der Täter konnte im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung bislang nicht ausgeforscht werden. Weitere Erhebungen werden geführt.

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