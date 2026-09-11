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Einbruch

Tabakwaren im Wert von Tausenden Euro gestohlen: Einbrecher flüchtig

Tabakwaren im Wert von Tausenden Euro gestohlen: Einbrecher flüchtig
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Einbruch in Klagenfurt, eine beträchtliche Beute und der Täter ist noch immer auf freiem Fuß.

In der Nacht auf Freitag, den 11. September, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in Klagenfurt am Wörthersee ein. Entwendet wurden Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Wie hoch der Gesamtschaden ausfällt, steht noch nicht fest.

Polizei ermittelt

Die Klagenfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Hinweise aus der Bevölkerung könnten maßgeblich dazu beitragen, den Täter zu identifizieren. Dieser konnte bislang unerkannt flüchten, obwohl er eine beträchtliche Beute mitnahm.

Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, aufmerksam zu bleiben und verdächtige Wahrnehmungen umgehend zu melden.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und den Sicherheitskräften wird als wesentlicher Faktor gewertet, um derartige Straftaten künftig rascher aufzuklären.

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