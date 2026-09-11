Graz: 24-Jährige getötet – der mögliche Hintergrund der Tat

Eine 24-jährige Studentin wurde in ihrer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet. Laut Medienberichten soll sie zuvor versucht haben, ihre 14-jährige Schwester vor dem späteren Tatverdächtigen zu schützen.

Bei dem Angriff soll der 23-jährige Bruder ihres Lebensgefährten über den Balkon in die Wohnung eingedrungen sein und die junge Frau mit einem Hammer erschlagen haben. Die Tat ereignete sich vor rund einer Woche, als das Opfer allein zu Hause war. Es handelt sich damit um den mutmaßlich vierten Femizid in der Steiermark in diesem Jahr.

Vorgeschichte des Konflikts

Zu den genauen Umständen der Tat äußert sich die Polizei nur eingeschränkt – wie es heißt, aus Pietätsgründen. Die Kleine Zeitung berichtet jedoch, dass der Tatverdächtige mit der 14-jährigen Schwester des Opfers geflirtet haben soll. Die getötete Studentin soll versucht haben, ihre jüngere Schwester vor ihm zu schützen, was bereits im Vorfeld zu Konflikten zwischen den beiden geführt hatte.

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Festnahme und Kontext

Der Verdächtige wurde festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Fragen zu seinem psychischen Zustand sind bislang unbeantwortet.