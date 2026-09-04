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Familiäres Umfeld

Junge Frau in Grazer Wohnung getötet – Verdächtiger festgenommen

Junge Frau in Grazer Wohnung getötet – Verdächtiger festgenommen
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Graz, Donnerstagmittag: Eine 24-jährige Frau tot, ein Verdächtiger blutend im Stiegenhaus – die Hintergründe sind noch unklar.

Am Donnerstag wurde in der Grazer Innenstadt eine 24-jährige Frau tot aufgefunden. Ein 23-jähriger Mann, der mutmaßlich dem familiären Umfeld des Opfers angehört, wurde noch am selben Tag als Tatverdächtiger festgenommen.

Tatort Bischofplatz

Gegen 12:40 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine Gewalttat in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt ein. Die eintreffenden Beamten fanden die junge Frau leblos in einer Wohnung vor. Im Stiegenhaus des Wohngebäudes trafen die Beamten auf den 23-jährigen Tatverdächtigen, der in einem familiären Naheverhältnis zum Opfer steht, und nahmen ihn fest. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort; eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Behörden nicht.

Offene Fragen

Viele Fragen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Weder zur Tatwaffe noch zum Motiv liegen bislang gesicherte Erkenntnisse vor. Polizeisprecher Sabri Yorgun erklärte: „Zur Motivlage können wir noch wenig sagen.“ Die Ermittler erhoffen sich durch die Befragung des Festgenommenen weitere Aufschlüsse über den genauen Tathergang und den Hintergrund der Tat.

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KO KOSMO-Redaktion
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