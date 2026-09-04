Regen und Gewitter im Anmarsch: So wird das Wochenende

Sommer, Sturm, Sonne – Österreich erlebt ein Wochenende voller Wetterkontraste, bevor die Ruhe zurückkehrt.

Österreich erlebt am Freitag noch einmal einen echten Sommertag, ehe eine Kaltfront am Samstag für unbeständigeres Wetter sorgt. Ab Sonntag beruhigt sich das Wetter wieder.

Der Hochdruckeinfluss beschert dem Land am Freitag sommerliche Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad. In den Morgenstunden sind vereinzelt noch Regenschauer unterwegs, doch im Tagesverlauf setzt sich die Sonne zunehmend durch. Im Wald- und Weinviertel halten sich die Wolken etwas hartnäckiger, dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Wind aus westlicher Richtung.

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Kaltfront am Samstag

Am Samstag zieht eine Kaltfront durch und sorgt vor allem nördlich der Alpen für wechselhaftes Wetter. Während der Süden und Südosten des Landes noch freundlich in den Tag starten, dominieren andernorts die Wolken. Nördlich der Alpen sind Schauer und einzelne Gewitter möglich, die Temperaturen fallen auf 21 bis 26 Grad. Der Wind weht kräftig aus West bis Nordwest – am Alpenostrand besonders spürbar.

Am Sonntag lösen sich Restwolken und örtliche Nebelfelder im Tagesverlauf zunehmend auf, danach setzt sich verbreitet die Sonne durch, die Temperaturen klettern auf 23 bis 28 Grad. Der Nordwestwind lässt dabei merklich nach, abseits der Alpen verläuft der Tag überwiegend ruhig.

Ruhiger Wochenstart

Der Montag präsentiert sich als typischer Spätsommertag mit einem angenehmen Wechsel aus Sonne und Wolken. Der Wind dreht auf Südost, bleibt aber schwach.

Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf 24 bis 29 Grad.