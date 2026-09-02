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Bis zu 34 Grad

Herbstbeginn mit Sommerhitze: Es wird wieder richtig warm

Herbstbeginn mit Sommerhitze: Es wird wieder richtig warm
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Sonne satt, aber der Herbst schleicht sich bereits an – Österreich erlebt eine Wetterwoche voller Kontraste.

Das Hoch Thomas liegt in dieser Woche als stabiles Wettersystem über dem Alpenraum und sorgt für ruhige, sonnige Bedingungen mit sommerlichen Temperaturen.

Der meteorologische Herbst hat in Österreich mit viel Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen begonnen. Meteorologe Peter Hinteregger von Kachelmannwetter sprach bereits am Dienstag von ersten Herbstvorboten – gleichzeitig bleibt das Temperaturniveau vorerst sommerlich.

Erste Herbstvorboten

In den Morgenstunden bilden sich vor allem in den Tälern Kärntens, Salzburgs und Tirols bereits häufiger Nebelfelder – typische Begleiterscheinungen des beginnenden meteorologischen Herbstes.

Am Mittwoch nimmt die Schauer- und Gewitterneigung vor allem im Berg- und Hügelland wieder zu. Besonders von Salzburg ost- und südwärts können sich teils gewittrige Schauer entwickeln. Ab Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage wieder deutlich.

Hochsommer am Wochenende

Am Wochenende wird es noch einmal richtig heiß: Für Samstag werden vielerorts 25 bis 33 Grad erwartet, im Burgenland sind sogar bis zu 34 Grad möglich. Die Prognose bleibt allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet.

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KO KOSMO-Redaktion
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