Österreichs Wetter spielt verrückt: Sonnenbrille oder Regenschirm?

Sommerwärme, Schauer und Sonne – Österreich erlebt in den nächsten Tagen einen Wetterwechsel mit deutlichen Temperaturunterschieden.

Im Alpenraum stehen in den kommenden Tagen wechselhafte Wetterbedingungen bevor, bei denen sich Sonnenphasen und Niederschlag abwechseln.

Wie die Unwetterzentrale (uwz.at) mitteilt, zeigt sich das Wetter am Donnerstag in Österreich überwiegend freundlich, allerdings ziehen besonders im Norden und Osten zeitweise dichtere Wolken durch. Vereinzelt sind kurze Regenschauer möglich, während im Westen und Süden häufiger die Sonne scheint. Am Freitag setzt sich zunehmend sonniges und heißes Wetter durch. Die Temperaturen steigen österreichweit auf 25 bis 32 Grad.

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Wetterumschwung am Samstag

Am Samstag sorgt eine Kaltfront für einen Wetterumschwung. Von Norden ziehen dichtere Wolken mit Regenschauern und einzelnen Gewittern durch Österreich. Bis Mittag regnet es vor allem von Vorarlberg bis Wien zeitweise, später verlagert sich der Schwerpunkt stärker ins Bergland und in den Süden. Die Temperaturen erreichen meist 20 bis 27 Grad, im zunächst noch länger sonnigen Süden sind knapp 30 Grad möglich.

Sonne am Sonntag

Am Sonntag setzt sich wieder überwiegend sonniges Wetter durch. Anfangs können sich örtlich noch Nebel- oder Hochnebelfelder halten, anschließend dominiert in weiten Teilen Österreichs die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und knapp 30 Grad. Dazu weht mäßiger Nordwestwind.

Der Wind weht überwiegend schwach.