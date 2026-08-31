Gewitter zum Wochenstart: Hier kann es heute heftig werden

Sonne, Schauer, Gewitter – die neue Woche bringt ein Wetterchaos, das je nach Region völlig unterschiedlich ausfällt.

Ein schwacher Tiefausläufer zieht über den Alpenraum und sorgt zum Wochenstart für unbeständige Bedingungen. Vor allem im Bergland sowie im Süden und Südosten Österreichs muss am Montag mit Schauern und teils kräftigen Gewittern gerechnet werden.

Unruhiger Wochenstart

Am Montag zeigt sich das Wetter entlang der Alpennordseite von seiner unruhigen Seite, mit schauerartigem Regen. Während der Nordosten zunächst sonnig in den Tag startet, ziehen ab dem Vormittag Wolken mit vereinzelten Schauern auf. Von Osttirol bis ins Burgenland scheint anfangs noch die Sonne, doch am Nachmittag breiten sich Schauer und Gewitter zunehmend aus. Die Temperaturen erreichen 21 bis 29 Grad, im Südosten sind bis zu 32 Grad möglich.

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Der Dienstag startet besonders im Süden und Südosten unter dichter Bewölkung, bleibt jedoch vielerorts trocken. Im Verlauf des Tages setzt sich die Sonne durch, vor allem im Norden und Nordosten. Im Bergland entstehen Quellwolken, aus denen sich Schauer oder Gewitter entwickeln können. Der Wind weht mäßig aus südlichen bis westlichen Richtungen, die Temperaturen bleiben spätsommerlich warm.

Wochenmitte im Blick

Am Mittwoch überwiegt in weiten Teilen Österreichs der sonnige Eindruck, auch wenn zeitweise einige Wolkenfelder durchziehen. Am Nachmittag bilden sich über dem Bergland Quellwolken, aus denen vereinzelt Schauer oder Gewitter entstehen können. Vielerorts bleibt es jedoch trocken, die Temperaturen erreichen 22 bis 28 Grad.

Am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne, lediglich einige hohe Schleierwolken ziehen durch. Auch die Quellwolken am Nachmittag bleiben voraussichtlich harmlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 29 Grad. Im nördlichen Alpenvorland und im Osten frischt mäßiger, in exponierten Lagen auch lebhafter Westwind auf.

Die Höchstwerte steigen auf 23 bis 29 Grad, begleitet von mäßigem Westwind.