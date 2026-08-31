KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
„Braune Challenge“

Ekel-Trend verbreitet sich: Kinder koten absichtlich in Freibäder

Ekel-Trend verbreitet sich: Kinder koten absichtlich in Freibäder
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein ekelhafter Trend aus Spanien sorgt für Entsetzen: Kinder verunreinigen Freibäder absichtlich – und filmen sich dabei.

Ein als „braune Herausforderung“ bekannter Trend versetzt spanische Freibäder in den Ausnahmezustand. Kinder und Jugendliche koten dabei absichtlich in Schwimmbecken, halten das anschließende Chaos mit dem Smartphone fest und verbreiten die Aufnahmen über soziale Netzwerke. Eine zentrale Erfassung der Vorfälle gibt es nicht. Spanische Medien berichten jedoch unter Berufung auf den Sender Cadena SER, dass im vergangenen Jahr rund 300 Schwimmbäder betroffen gewesen sein sollen – auch in diesem Jahr ist bereits von Hunderten Fällen die Rede. Für die Betreiber bedeutet das aufwendige Reinigungen und vorübergehende Schließungen.

Vorfälle in Burgos

In der kastilischen Stadt Burgos wurden vier Kinder im Alter zwischen elf und dreizehn Jahren dabei erwischt, wie sie das Freibad El Plantío gezielt verunreinigten. Ein Badegast beobachtete den Vorfall und verständigte das Personal, das daraufhin die Lokalpolizei einschaltete. Die vier Minderjährigen konnten identifiziert werden. Bürgermeisterin Cristina Ayala kündigte an, das eingeleitete Verfahren bis zum Ende durchziehen zu wollen.

Den Beteiligten drohen im laufenden Verfahren Geldstrafen von bis zu 3.000 Euro. Zusätzlich könnten ihnen die entstandenen Schäden und Reinigungskosten in Rechnung gestellt werden. Auch ein Ausschluss von den städtischen Sportanlagen für bis zu fünf Jahre ist möglich.

Psychologische Hintergründe

Der Psychiater Andrés López, Koordinator für psychische Gesundheit im Gesundheitsbezirk Osuna, mahnt vor vorschnellen Erklärungen. Hinter derartigen Aktionen steckten häufig Jugendliche, die nach Aufmerksamkeit, Anerkennung oder einem Gefühl der Zugehörigkeit suchten. Soziale Netzwerke würden diesen Nachahmungseffekt zusätzlich befeuern, indem sie absurden oder anstößigen Inhalten eine enorme Reichweite verschaffen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Energiewende
Klimaneutral bis 2040: WKÖ warnt vor Kostenexplosion für Betriebe
| Seenotrettung
Nordsee reißt 16 Kinder mit – zwei Frauen retten alle
| Stellenabbau
Bildungsinstitut am Abgrund: Massenkündigung beim BFI
| Gesetzesreform
Kein Nein reicht nicht mehr – Österreich verschärft Sexualstrafrecht
| Messerattacke
Frau auf offener Straße erstochen – mutmaßlicher Täter gefasst
MEHR AKTUELLE NEWS