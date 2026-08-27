12-Jährige brutal attackiert – Teenagerinnen filmen die Tat

Eine 12-Jährige ist in Vomp in Tirol Opfer einer brutalen Attacke geworden. Zwei Mädchen sollen sie unter einem Vorwand hinter ein Kloster gelockt, mehrfach gegen den Kopf getreten und die Tat mit einem Handy gefilmt haben.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 21.30 Uhr. Eine 14-Jährige und eine 13-Jährige sollen die ihnen bekannte 12-Jährige hinter das Kloster in Vomp gelockt haben. Dort sollen sie auf das Mädchen losgegangen sein, ihr wiederholt gegen den Kopf getreten und einen Büschel Haare ausgerissen haben. Die Attacke wurde laut den vorliegenden Angaben mit einem Mobiltelefon aufgenommen.

Zusätzlich soll die 12-Jährige mit einem Messer bedroht worden sein. Die beiden Mädchen hätten ihr mit dem Tod gedroht, falls sie schreien sollte.

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Passant bemerkt die Attacke

Ein zufällig vorbeikommender 50-Jähriger wurde schließlich auf die Situation aufmerksam und ging zu den Mädchen. Daraufhin flüchteten die beiden mutmaßlichen Angreiferinnen zu Fuß über die Felder in Richtung Gewerbegebiet. Dabei nahmen sie laut den Angaben auch das Handy der 12-Jährigen mit. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.

Das Opfer erlitt durch die Attacke mehrere Schwellungen und Hämatome im Gesicht. Die 12-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht.

Als mögliches Motiv vermutete das Mädchen selbst Rache. Sie hatte nach eigenen Angaben zuvor einem anderen Mädchen geholfen, das die beiden mutmaßlichen Angreiferinnen nicht leiden konnten. Ein bestätigtes Motiv liegt damit bislang nicht vor.

14-Jährige gesteht die Tat

Am Mittwoch konnte die Polizei die 14-Jährige antreffen und zur Vernehmung bringen. Dabei wurden ihr Mobiltelefon sowie das Schülerticket des Opfers sichergestellt. Laut den Angaben gestand die Jugendliche die Tat und wird auf freiem Fuß angezeigt.

Die zweite Verdächtige, eine 13-Jährige, konnte bislang noch nicht angetroffen und befragt werden. Die Ermittlungen laufen weiter.