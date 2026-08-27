Autofahrer können aufatmen: Stadionbrücke öffnet früher als geplant

Gute Nachrichten für Autofahrer in Wien: Die Stadionbrücke zwischen dem 2. und 3. Bezirk wird bereits am Freitag, 28. August, wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Damit endet die Einschränkung eine Woche früher als ursprünglich vorgesehen.

Die umfassende Modernisierung der 82 Meter langen und 26 Meter breiten Stadionbrücke ist abgeschlossen. Seit Februar 2025 wurde die wichtige Verbindung zwischen Leopoldstadt und Landstraße erneuert und für die künftige Nutzung durch die verlängerte Straßenbahnlinie 18 vorbereitet.

Drei Fahrstreifen für den Autoverkehr

Für Autofahrer stehen künftig insgesamt drei Fahrstreifen zur Verfügung. In Richtung 2. Bezirk gibt es einen Fahrstreifen, Richtung 3. Bezirk sind es zwei. Gleichzeitig wurde die Brücke für den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr neu gestaltet.

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Im Zuge der Arbeiten wurden unter anderem Haupt- und Querträger verstärkt, Widerlager erneuert und ein neues Entwässerungssystem eingebaut. Im Bereich der A4 kamen zusätzliche Schutzbalken hinzu. Die Bauarbeiten liefen seit Februar 2025 bei laufendem Verkehr.

Kleinere Arbeiten noch bis Herbst

Ganz abgeschlossen ist das Projekt trotz der Verkehrsfreigabe noch nicht. Bis Herbst 2026 stehen noch kleinere Restarbeiten wie Korrosionsschutz- und Detailarbeiten an. Diese sollen den Verkehr auf und unter der Brücke allerdings nicht beeinträchtigen.

Die Stadionbrücke steht damit ab Freitag wieder in voller Breite zur Verfügung. Die Stadt Wien hatte die vollständige Verkehrsfreigabe ursprünglich erst eine Woche später vorgesehen.