Wiens Kindergärten unter Druck: 1.800 Pädagogen fehlen

Der Personalmangel in Wiens Kindergärten spitzt sich weiter zu. Laut Gewerkschaft Younion fehlen derzeit rund 1.800 Pädagoginnen und Pädagogen. Allein in den städtischen Einrichtungen sind etwa 840 Stellen unbesetzt.

Damit hat sich die Situation bei der Stadt innerhalb kurzer Zeit weiter verschärft. Im Mai waren noch 645 Dienstposten für Elementarpädagoginnen und -pädagogen offen, im Juni waren es bereits rund 840. Die Gewerkschaft sieht unter anderem bei der Bezahlung Handlungsbedarf und verlangt von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling ein neues Besoldungspaket.

Younion-Gewerkschafter Manfred Obermüller kündigte angesichts der Situation einen „heißen Herbst“ an. Welche konkreten Maßnahmen folgen, ließ er zunächst offen. Auf die Frage nach einem möglichen Streik verwies er darauf, dass zunächst Dienststellenversammlungen geplant seien.

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Assistenzkräfte übernehmen pädagogische Aufgaben

Die angespannte Personalsituation wirkt sich bereits auf den Kindergartenalltag aus. Die zuständige MA 10 bestätigte gegenüber ORF Wien, dass teilweise Assistenzkräfte pädagogische Aufgaben übernehmen, obwohl sie nicht über eine entsprechende pädagogische Ausbildung verfügen.

Die Stadt verweist gleichzeitig auf mehrere Maßnahmen gegen den Personalmangel. Dazu gehören Recruiting-Aktivitäten und Jobmessen. Zudem sollen bereits beschäftigte Assistenzkräfte und Assistenzpädagoginnen durch zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten höherqualifiziert werden.

Zahl der offenen Stellen steigt dennoch

Trotz dieser Maßnahmen stieg die Zahl der unbesetzten Dienstposten weiter an. Von Mai bis Juni nahm sie von 645 auf rund 840 zu – also um knapp 200 Stellen.

In den städtischen Kindergärten arbeiten derzeit etwa 3.360 Elementarpädagoginnen und -pädagogen sowie rund 4.180 Personen im Assistenzbereich. Insgesamt gibt es in Wien rund 88.000 Betreuungsplätze für Kinder bis sechs Jahre, davon etwa 33.000 in städtischen Einrichtungen.

Auch private Kindergärten betroffen

Der Personalmangel betrifft nicht nur die Stadt. Bei den Wiener Kinderfreunden, dem größten privaten Kindergartenbetreiber Wiens, sind laut den vorliegenden Angaben derzeit rund 200 pädagogische Stellen mit Personen besetzt, die noch keinen entsprechenden Ausbildungsabschluss haben. Dabei handelt es sich vor allem um erfahrene Assistenzkräfte oder Personen, die sich noch in Ausbildung befinden.

Die Gewerkschaft fordert kurzfristig unter anderem bessere Bezahlung, mehr Ausbildungsmöglichkeiten und einheitlichere Rahmenbedingungen, etwa bei den Gruppengrößen. Obermüller kritisiert zudem die vom Bund für Ausbildungen bereitgestellten Mittel als unzureichend.