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Mega-Stau in Wien: Nordbrücke nach Notfall gesperrt

Mega-Stau in Wien: Nordbrücke nach Notfall gesperrt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein medizinischer Notfall hat am Donnerstagmittag auf der Wiener Nordbrücke für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Ein 45-jähriger Transporterfahrer geriet während der Fahrt in gesundheitliche Schwierigkeiten und prallte anschließend gegen die Leitplanke.

Der Vorfall ereignete sich auf der Nordbrücke in Wien-Floridsdorf. Nach ersten Informationen dürfte der 45-Jährige während der Fahrt plötzlich gesundheitliche Probleme bekommen haben. Sein Transporter krachte daraufhin gegen die Leitplanke. Zunächst stand der Verdacht auf einen Krampfanfall beziehungsweise einen Herzinfarkt im Raum. Eine bestätigte Diagnose lag zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht vor.

Rettungshubschrauber angefordert

Rettungssprecherin Corina Had bestätigte gegenüber „Heute“, dass bei dem Mann ein „internes Problem“ vorlag. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der 45-Jährige nur schwer ansprechbar gewesen.

Die Rettungskräfte versorgten den Mann noch vor Ort. Aufgrund seines Zustands wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. Nach der Erstversorgung flog dieser den Patienten in eine Wiener Klinik.

Kilometerlanger Rückstau

Der Rettungseinsatz hatte erhebliche Folgen für den Verkehr. Die Nordbrücke musste stadteinwärts gesperrt werden. Innerhalb kurzer Zeit bildete sich dadurch ein kilometerlanger Rückstau durch Floridsdorf.

Autofahrer mussten am Donnerstagmittag mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

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KO KOSMO-Redaktion
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