Drogen und Bargeld gefunden: Verdächtige trotzdem wieder frei

Bei einer Schwerpunktaktion gegen Drogenkriminalität hat die Wiener Polizei in Favoriten zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler vorläufig festgenommen. Bei den Kontrollen und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Cannabis, Kokain und Bargeld sichergestellt. Beide Männer wurden später auf freiem Fuß angezeigt.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden am Mittwoch, dem 26. August, gegen 11.30 Uhr am Keplerplatz aktiv. Im Zuge der Ermittlungen hielten sie einen 19-Jährigen und einen 36-Jährigen an und nahmen beide vorläufig fest.

Anschließend durchsuchten die Polizisten die beiden Verdächtigen sowie die Wohnung eines der Männer. Dabei stellten sie insgesamt 1.760 Euro Bargeld sicher. Laut Polizei war das Geld in einer für die Drogenszene typischen Stückelung vorhanden.

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Marihuana, Haschisch und Kokain gefunden

Bei dem Einsatz wurden außerdem größere Mengen an Suchtmitteln sichergestellt. Laut den vorliegenden Angaben fanden die Beamten rund 600 Gramm Marihuana, 25 Gramm Cannabisharz und zwölf Gramm Kokain.

Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 36-Jährigen, beide sind laut Polizei algerische Staatsangehörige.

Keine Untersuchungshaft

Trotz der vorläufigen Festnahmen kamen beide Männer wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete an, sie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes auf freiem Fuß anzuzeigen.

Damit befinden sich die beiden Beschuldigten nicht in Untersuchungshaft.