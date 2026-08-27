Schulstart naht: Unfallzahlen bei Kindern steigen deutlich

Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres sorgen aktuelle Unfallzahlen für Aufmerksamkeit: Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 577 Kinder auf ihrem Schulweg verletzt. Die Zahl der Schulwegunfälle stieg innerhalb eines Jahres um 28 Prozent.

Im Jahr 2025 wurden österreichweit 537 Schulwegunfälle registriert. Das waren 118 mehr als noch 2024 und damit ein Anstieg von 28 Prozent. Einen höheren Wert hatte es zuletzt im Jahr 2016 gegeben. Insgesamt wurden bei diesen Unfällen 577 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren verletzt, 72 davon schwer. Für ein siebenjähriges Kind endete der Schulweg tödlich, nachdem es in Tirol von einem Lkw erfasst worden war.

Zu Fuß besonders viele Kinder betroffen

Die größte Gruppe unter den verletzten Kindern war zu Fuß unterwegs: Insgesamt wurden 184 Kinder als Fußgänger verletzt, knapp 18 Prozent mehr als im Jahr davor. Mit dem Fahrrad verunglückten 94 Kinder, mit dem E-Scooter 76. Besonders stark fiel der Anstieg bei Kindern aus, die in einem Pkw mitfuhren: Hier wurden 42 Verletzte registriert, fast 83 Prozent mehr als 2024.

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Auch bei Mopeds ging die Zahl deutlich nach oben. 82 Schülerinnen und Schüler verunglückten damit auf dem Schulweg, ein Plus von rund 44 Prozent. Das trägt laut VCÖ auch dazu bei, dass 15-Jährige die am stärksten betroffene Altersgruppe sind: 104 Jugendliche dieses Alters wurden verletzt, bei den 14-Jährigen waren es 55.

Oberösterreich mit den meisten Unfällen

Die meisten Schulwegunfälle gab es 2025 in Oberösterreich mit 102 Fällen. Dahinter folgen Niederösterreich mit 85 und Wien mit 80 Unfällen. In der Steiermark wurden 77 Fälle registriert, in Tirol 58. Die niedrigste Zahl verzeichnete das Burgenland mit sieben Schulwegunfällen.

Eltern sollen Schulweg vorher üben

Der VCÖ rät Eltern, den Schulweg bereits vor dem ersten Schultag gemeinsam mit ihren Kindern abzugehen. Besonders wichtig sei das für Schulanfänger sowie für Kinder, die in eine neue Schule wechseln. Dabei müsse nicht automatisch die kürzeste Strecke gewählt werden: Weniger Verkehr, sichere Gehwege und möglichst wenige Straßenquerungen können entscheidend sein.

Wer gefährliche Stellen entdeckt, kann diese laut VCÖ bei der jeweiligen Gemeinde, in Wien beim Bezirk sowie bei der Schuldirektion melden. Zusätzlich fordert die Organisation mehr Tempo-30-Bereiche, sichere Geh- und Radwege sowie bessere Sichtverhältnisse bei Schutzwegen. Auch das Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen soll von fünf auf zehn Meter ausgeweitet werden.