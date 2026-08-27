Tödlicher Badeurlaub: 51-jähriger Österreicher stirbt am Strand

Ein Familienurlaub im italienischen Caorle ist für einen 51-jährigen Österreicher tödlich geendet. Der Mann geriet beim Baden in eine medizinische Notlage. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend am Lido di Altanea in Caorle. Laut der italienischen Tageszeitung „Il Gazzettino“ kam es gegen 19.50 Uhr auf Höhe des Strandbads „Delfino“ zu dem medizinischen Notfall.

Der 51-Jährige befand sich gemeinsam mit seiner Familie auf Urlaub, als er im Wasser plötzlich in Schwierigkeiten geriet.

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Bademeister beginnen sofort mit Reanimation

Bademeister bemerkten die Notsituation und eilten dem Mann zu Hilfe. Sie brachten ihn aus dem Wasser und begannen noch am Strand mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Der Zustand des Österreichers war zu diesem Zeitpunkt bereits äußerst kritisch.

Wenig später trafen Rettungskräfte des italienischen Notrufs 118 mit einem Rettungswagen aus Caorle ein. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber aus Padua angefordert.

Jede Hilfe kommt zu spät

Die Einsatzkräfte setzten die Reanimation über längere Zeit fort. Trotz aller Bemühungen gelang es ihnen nicht, den 51-Jährigen wiederzubeleben.

Der Österreicher starb noch am Strand.