Strom und Gas: Anbieterwechsel hätte 1.148 Euro gespart

Beim Strom- und Gastarif kann sich langjährige Treue zum bisherigen Anbieter finanziell bemerkbar machen. Eine Langzeitanalyse zeigt: Bei zwei untersuchten Verbrauchswerten lag der Preisunterschied zusammengerechnet bei 1.148 Euro pro Jahr.

Wer regelmäßig die Energiepreise verglich und zum jeweils günstigsten österreichweit verfügbaren Alternativanbieter wechselte, zahlte im untersuchten Zeitraum deutlich weniger als beim günstigsten Normaltarif des jeweiligen Landesversorgers.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitanalyse des Vergleichsportals tarife.at. Dafür wurden die Preise über insgesamt elf Quartale seit Anfang 2024 miteinander verglichen.

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Im Durchschnitt lagen die Energiepreise der günstigsten Alternativanbieter laut der Untersuchung rund ein Drittel unter jenen der günstigsten Tarife der jeweiligen Landesversorger.

1.148 Euro Unterschied bei Strom und Gas

Besonders deutlich wird der Unterschied bei den zwei in der Analyse betrachteten Verbrauchsstufen.

Bei einem jährlichen Stromverbrauch von 7.500 Kilowattstunden betrug der durchschnittliche Preisunterschied 454 Euro pro Jahr. Bei einem Gasverbrauch von 25.000 Kilowattstunden waren es weitere 694 Euro.

Zusammengerechnet ergibt sich damit ein Unterschied von 1.148 Euro im Jahr.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Betrag, den automatisch jeder Haushalt durch einen Anbieterwechsel sparen kann. Die Summe gilt ausschließlich für die genannten Verbrauchswerte und bezieht sich auf den Energiepreis. Netzentgelte und Abgaben werden durch die Wahl eines anderen Energielieferanten nicht günstiger.

Alternativanbieter fast immer günstiger

Für die Untersuchung wurden die jeweils günstigsten Normaltarife der neun Landesversorger mit den günstigsten österreichweit verfügbaren Alternativtarifen verglichen.

Das Ergebnis fiel deutlich aus: In 678 von insgesamt 693 Vergleichen war der Alternativanbieter günstiger.

Lediglich in zwölf Fällen hatte der Landesversorger den niedrigeren Preis. In drei Vergleichen lagen beide Angebote gleichauf.

Wohnort und Verbrauch entscheiden

Wie groß der finanzielle Unterschied tatsächlich ausfällt, lässt sich dennoch nicht pauschal beantworten.

Vor allem beim Strom zeigten sich laut der Analyse Unterschiede zwischen den einzelnen Landesversorgern. Entscheidend sind deshalb sowohl der persönliche Verbrauch als auch das Netzgebiet, in dem sich der Haushalt befindet.

Zuletzt wurden die Preisabstände zwar kleiner. Doch auch im dritten Quartal 2026 war laut tarife.at der jeweils günstigste Alternativtarif beim Strom in allen untersuchten Fällen billiger als der beste Tarif des Landesversorgers. Beim Gas gab es lediglich eine Ausnahme.

Wer wissen möchte, ob sich ein Wechsel lohnt, muss deshalb den eigenen Jahresverbrauch und die konkret verfügbaren Tarife miteinander vergleichen. Auch die E-Control empfiehlt einen regelmäßigen Tarifvergleich und weist darauf hin, dass sich die Preise verschiedener Anbieter deutlich unterscheiden können.