Wetterchaos ab Freitag: Wo es jetzt richtig krachen wird

Gewitter, Regen, dann wieder Sonne – das Wetter in Österreich bleibt in den kommenden Tagen alles andere als beständig. Eine Kaltfront überquert Österreich und sorgt ab Freitag für teils kräftige Gewitter sowie einen spürbaren Temperaturrückgang.

Aus westlicher Richtung nähern sich am Freitag Gewitter, die zunächst Vorarlberg und Tirol erfassen und im weiteren Verlauf auch Salzburg sowie Teile Oberösterreichs erreichen können. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad, tagsüber steigen die Werte auf Höchstwerte zwischen 27 und 35 Grad.

Wochenende

Der Samstag startet verbreitet mit Restwolken, ehe sich das Wetter zunehmend aufheitert. Im Süden und Südwesten des Landes sind vereinzelte Regenschauer möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 24 und 30 Grad.

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Der Sonntag präsentiert sich überwiegend sonnig. Im Bergland und im Süden können sich am Nachmittag Quellwolken entwickeln, aus denen kurze Schauer entstehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 31 Grad.

Unbeständiger Wochenbeginn

Mit Beginn der neuen Woche nehmen Schauer und Gewitter im Ostalpenraum wieder zu. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt zunächst an der Alpennordseite und verlagert sich im Laufe der Zeit in Richtung südlich des Alpenhauptkamms. Zwischen den Regenphasen zeigt sich gelegentlich die Sonne.

Der Dienstag bringt wechselnde Bewölkung bei Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad.