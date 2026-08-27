KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wetterumschwung

Wetterchaos ab Freitag: Wo es jetzt richtig krachen wird

Wetterchaos ab Freitag: Wo es jetzt richtig krachen wird
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Gewitter, Regen, dann wieder Sonne – das Wetter in Österreich bleibt in den kommenden Tagen alles andere als beständig. Eine Kaltfront überquert Österreich und sorgt ab Freitag für teils kräftige Gewitter sowie einen spürbaren Temperaturrückgang.

Aus westlicher Richtung nähern sich am Freitag Gewitter, die zunächst Vorarlberg und Tirol erfassen und im weiteren Verlauf auch Salzburg sowie Teile Oberösterreichs erreichen können. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad, tagsüber steigen die Werte auf Höchstwerte zwischen 27 und 35 Grad.

Wochenende

Der Samstag startet verbreitet mit Restwolken, ehe sich das Wetter zunehmend aufheitert. Im Süden und Südwesten des Landes sind vereinzelte Regenschauer möglich. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 24 und 30 Grad.

Der Sonntag präsentiert sich überwiegend sonnig. Im Bergland und im Süden können sich am Nachmittag Quellwolken entwickeln, aus denen kurze Schauer entstehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 31 Grad.

Unbeständiger Wochenbeginn

Mit Beginn der neuen Woche nehmen Schauer und Gewitter im Ostalpenraum wieder zu. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt zunächst an der Alpennordseite und verlagert sich im Laufe der Zeit in Richtung südlich des Alpenhauptkamms. Zwischen den Regenphasen zeigt sich gelegentlich die Sonne.

Der Dienstag bringt wechselnde Bewölkung bei Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Machtprobe
Infantino am Abgrund: UEFA bereitet Strafverfahren vor
| Kunstraub
Wiener Museum ausgeraubt: Polizei sucht dringend Zeugen
| Wetterumschwung
Wetterchaos ab Freitag: Wo es jetzt richtig krachen wird
| Schulgewalt
Bluttat an Schule: Ex-Freund tötet Schülerin – Held stirbt beim Eingreifen
| Naturkatastrophe
Himalaya-Katastrophe: Bereits über 300 Tote
MEHR AKTUELLE NEWS