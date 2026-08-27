Bluttat an Schule: Ex-Freund tötet Schülerin – Held stirbt beim Eingreifen

An einer Privatschule in Brandenburg endet ein Mittag tödlich – ein Ex-Freund, ein Held und eine Tat, die eine Gemeinde erschüttert.

An der Docemus-Privatschule im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau sind bei einer Gewalttat zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 13.45 Uhr wurden Einsatzkräfte zu dem Schulgelände gerufen, wo eine 18-jährige Schülerin und ein 30-jähriger Mann tot aufgefunden wurden. Ein 19-jähriger Mann, der der Ex-Freund der getöteten Schülerin gewesen sein soll, wurde noch vor Ort festgenommen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 30-jährige Mann sein Leben verloren haben, weil er versuchte, den mutmaßlichen Angreifer aufzuhalten. Welche genauen Beziehungen zwischen den Beteiligten bestanden und was den Täter zu der Tat bewogen haben könnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

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Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die schnelle Reaktion der Behörden habe dazu beigetragen, eine weitere Eskalation zu verhindern, erklärte ein Polizeisprecher. In der Gemeinde hat das Ereignis tiefe Bestürzung ausgelöst;

gleichzeitig werden Forderungen nach einer stärkeren Absicherung von Schulen laut.