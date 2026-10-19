Mega-Punktabzug! Soll Manchester City aus der 1. Liga fliegen?

Manchester City steht vor den möglicherweise schwersten Konsequenzen in der Vereinsgeschichte. Wie die Daily Mail berichtet, droht dem englischen Topklub ein derart massiver Punktabzug, dass ein Abstieg aus der Premier League in dieser Saison kaum noch abwendbar scheint. Neben dem Punktverlust steht auch eine empfindliche Geldstrafe im Raum.

Punktabzug und Berufung

Die unabhängige Kommission befand Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig. Die Verstöße betrafen den Zeitraum von der Saison 2009/10 bis zur Saison 2017/18 und umfassten 54 Vorwürfe wegen ungenauer Finanzangaben, 14 Vorwürfe wegen ungenauer Angaben zu Zahlungen an Spieler und Trainer, fünf Vorwürfe wegen Verstößen gegen UEFA-Regeln, sieben Vorwürfe wegen Verstößen gegen die Profitability and Sustainability Rules sowie 35 Vorwürfe wegen mangelnder Kooperation mit der Premier League.

Die Kommission stellte fest, dass Manchester City in diesem Zeitraum Scheinverträge mit kommerziellen Partnern vereinbart hatte, um Einnahmen künstlich zu erhöhen und Kosten zu senken. Zudem habe der Klub unrichtige Bilanzen eingereicht und die tatsächliche Finanzlage gegenüber Wirtschaftsprüfern und Fußballregulatoren verschleiert.

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Die Strafe soll eine „enorme Anzahl von Punkten“ umfassen – ein Ausmaß, das den Klub nicht nur in dieser Saison in den Abstiegskampf zwingen, sondern auch in der kommenden Spielzeit mit weiteren Abzügen belasten würde.

City hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Eine endgültige Entscheidung wird für Mitte Jänner 2027 erwartet.

Liga in Aufruhr

Die Unsicherheit rund um das Verfahren sorgt bei anderen Klubs der Premier League für wachsenden Unmut. Die Befürchtung, dass sich die Causa über die gesamte Saison hinzieht, treibt die Unruhe in der Liga weiter an.

Beobachter gehen davon aus, dass sich auch die English Football League (zweite bis vierte englische Fußballliga) dem Prozess anschließen wird – wenngleich dazu keine formelle Verpflichtung besteht.