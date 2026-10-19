Kein Einbruch, trotzdem alles weg: Musiker um 14.000 Euro bestohlen

Geburtstag gefeiert, Instrumente weg: Ein Linzer Musiker erlebt rund um seinen 20. einen Diebstahl mit rätselhaften Spuren.

Rund um seinen 20. Geburtstag wurde Julian T. aus Linz Opfer eines Diebstahls, bei dem ihm Musikinstrumente im Wert von rund 14.000 Euro aus seinem Auto entwendet wurden.

Unbekannte Täter stahlen gleich vier wertvolle Instrumente aus dem Fahrzeug des Musikers, das in der Jägerstättersiedlung am nördlichen Stadtrand von Linz abgestellt war. Julian tritt gemeinsam mit der Band „Die Feststürmer“ österreichweit auf und engagiert sich in mehreren Musikvereinen. Am Tag des Diebstahls hatte er die Instrumente nach einer Probe im Wagen zurückgelassen, da er anschließend seinen Geburtstag feiern wollte.

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Manipuliertes Funksignal

Als Julian T. das Fahrzeug zwei Tage später wieder benutzen wollte, machte ihn eine Warnmeldung darauf aufmerksam, dass der Kofferraum nicht vollständig geschlossen war. „Ich habe ganz sicher abgesperrt, und der Kofferraum war zu“, sagte er. Neben Trompete und Flügelhorn fehlten auch eine steirische Harmonika sowie ein Baritonhorn. Da die Polizei keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen feststellen konnte, vermutet Julian, dass das Funksignal seines Autos gezielt manipuliert wurde.

Versicherung gefährdet

Das spurlose Verschwinden der Instrumente bereitet nicht nur den Ermittlern Probleme – auch versicherungsrechtlich könnte das Fehlen von Einbruchsspuren zum Hindernis werden, da die Versicherung eine Leistung unter diesen Umständen möglicherweise ablehnt.

Die Polizei hat nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in der Siedlung etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.